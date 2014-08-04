Новый тренер "Будівельника" заявил, что в команде будет несколько легионеров

Об этом сообщает пресс-служба БК "Будівельник".

В частности, Черний отметил: "У "Будівельника" будет несколько зарубежных игроков, но делать акцент в нашей игре на них мы не будем, потому, что не считаем это целесообразным. Уверен, нам нужно строить команду с украинцами на ведущих ролях. Да, легионеры будут, но они скорее разбавят нашу игру".

Говоря о манере игры команды в прошлом и будущем сезонах тренер отметил: "Должен сказать, что мне очень импонировала игра под руководством Айнарса Багатскиса. Я бы сказал, что команда играла в современный европейский баскетбол. Конечно, нужно понимать, что в том коллективе многое зависело от квалифицированных легионеров, которые имели необходимую для тактики Айнарса квалификацию. Сейчас трудно что-либо рассуждать о нашем игровом рисунке, ведь мы до старта сезона еще существенно изменимся в кадровом плане, но в целом, не вижу причин кардинально отходить от того, что нравилось зрителям и приносило победы".

Говоря о конкретных игроках и позициях тренер отметил: "Прежде всего, нам необходимо усиление на позиции первого номера и желательно, чтобы это был украинский баскетболист. Хочу, чтобы такой игрок умел руководить партнерами, имел влияние на команду на площадке, а в идеале и за ее пределами. Что касается позиции центрового, то Костя Аникиенко талантливый игрок, и нам сейчас нужно подписать такого баскетболиста, рядом с которым Костя бы развивался. Костя должен знать, что он не единственный, что ему придется бороться за место в составе, а не просто плыть по течению подняв лапки кверху".

Рассуждая о своих помощниках, Черний заявил: "Пока мы окончательно не сформировали тренерский штаб, но кое-чем поделиться все-таки можно. Мне будет помогать Леонид Яйло, это уже точно".

Отвечая на вопрос о сроках начала подготовки команды к сезону тренер заметил: ""Первый учебно-тренировочный сбор стартует 15 августа в Конча Заспе, на олимпийской базе. На нем мы будем делать упор на функциональной готовности. После этого, в начале сентября, мы отправимся в Литву, где проведем вторую и третью часть подготовки. На втором сборе мы будем больше работать над тактикой, разбавляя тренировки спаррингами. Кстати, у нас уже сейчас есть очень много предложений провести контрольные поединки – это следствие успешной работы клуба в предыдущие сезоны. Ну а завершатся предсезонные сборы нашим выступлением на Кубке Гарастаса, где мы, я надеюсь, уже будем в своем полном составе и в приближенной к оптимальной боевой готовности".

Киевский "Будівельник" является чемпионом Украины сезона 2013/14 и единственным в истории украинского баскетбола клубом-участником Евролиги. В самом престижном клубном турнире континента команда дебютировала в сезоне 2013/14.

Как сообщал УНИАН, в связи со сложным положением в стране, клуб отказался от выступлений в Евролиге в сезоне 2014/15. После этого команду покинули все легионеры и главный тренер Айнарс Багатскис.