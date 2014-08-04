Два игрока киевского "Динамо" получили травмы в матче с "Металлистом"
Победа киевского «Динамо» над харьковским «Металлистом» во втором туре украинский Премьер-лиги стоила команде повреждений двух игроков основного состава – Драговича и Ярмоленко.
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".
Драгович получил мышечную микротравму, из-за которой был заменен в перерыве матча. Проведенная медицинская диагностика подтвердила характер повреждения. Ближайшие день-два игрок будет заниматься отдельно от общей группы, после чего приступит к полноценным тренировкам.
Грубая игра харьковских игроков против Ярмоленко оставила заметные следы на теле динамовца. У Андрея сильный ушиб мышцы бедра и большая гематома. Врачи рекомендуют футболисту в ближайшие дни ограничить нагрузки.
Если выздоровление Драговича и Ярмоленко будут идти по плану, оба игрока смогут принять участие в следующем официальном матче «Динамо», против донецкого «Олимпика» в рамках 3-го тура УПЛ.
Как сообщал УНИАН, в центральном матче второго тура чемпионата "Металлист" - "Динамо", который проходил в Харькове, киевляне выиграли со счетом 2:1.