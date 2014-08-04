Паралимпийская сборная Украины по футболу выиграла чемпионат Европы

Национальная паралимпийская сборная команда Украины по футболу среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича выиграла чемпионат Европы.

В финале украинцы со счетом 3:0 победили команду Голландии, сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Кроме того, накануне украинцам удалось в полуфинале победить действующих чемпионов мира и Паралимпиады в Лондоне - команду России (в серии пенальти, 5:4), тем самым заставив россиян бороться за третье место с командой Ирландии, которую россияне победили также со счетом 3:0.

Золото чемпионата Европы команда посвятила светлой памяти известного футболиста и замечательного человека - Валентина Белькевича, который внезапно умер от разрыва тромба.

Чемпионат Европы проходил в португальскому городе Майя с 23 июля по 3 августа.