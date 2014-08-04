Юниорская сборная Украины завоевала второе место на Евробаскете в дивизионе В
Мужская сборная Украины по баскетболу (возраст игроков - до 18 лет) уступила в финале чемпионата Европы (Дивизион В) команде Германии - 40:64, заняв второе место на чемпионате, а также, завоевав путевку в Дивизион А.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Сборная Украины выиграла 7 из 8 матчей на первых двух групповых этапах, а также полуфинальную встречу. В решающем матче команда Германии оказалась значительно сильнее украинцев. Впрочем, по регламенту соревнований, в Дивизион А, где выступают сильнейшие команды континента, попадают четыре лучшие команды дивизиона В. Поэтому свою главную задачу - повыситься в классе - команда выполнила.
Кроме того, следует отметить, что украинец Святослав Михайлюк признан самым ценным игроком турнира. А уже 5 августа Святослав присоединится к национальной сборной Украины, которая сейчас проводит учебно-тренировочный сбор в Литве в рамках подготовки к Чемпионату мира. Другой игрок юниорской сборной Украины Александр Кобец вошел в символическую пятерку турнира.
Чемпионат Европы проходил в Софии (Болгария) с 24 июля по 3 августа.