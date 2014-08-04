Чемпионка мира по гимнастике Годунко продает свою медаль ради поддержки армии

Медаль выставлена на онлайн-аукционе, в описании к лоту указано, что это – "золотая медаль украинской гимнастки Натальи Годунко за победу в командном первенстве чемпионата мира 2001 года по художественной гимнастике в Мадриде", сообщает sport.bigmir.net.

На утро понедельника предложенная цена за медаль - уже свыше 15 000 грн. Торги будут продолжаться еще пять дней.

Кроме этого, Наталья продает булаву, с которой она участвовала в Олимпийских играх 2008 (Пекин) и ленту с автографом с чемпионата Европы 2006 (Москва). Сейчас этот лот стоит 1 тыс. гривен.

Наталья Годунко находилась в украинской национальной сборной по художественной гимнастике с 1998 до 2009 годы. Она является двукратной чемпионкой мира (в командных и групповых соревнованиях) и чемпионкой Европы (в упражнении с лентой). На Олимпиаде-2004 в Афинах (Греция) Годунко заняла 5-е место.