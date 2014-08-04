Олимпийский огонь впервые побывал на самой высокой точке Украины - Говерле

В покорении вершины с олимпийским символом приняли участие представители Ивано-Франковского, Закарпатского, Львовского, Тернопольского отделений НОК Украины, а также дети, которые отдыхают в Международном детском центре «Артек-Карпаты», сообщает пресс-служба НОК Украины.

Этому восхождению предшествовала встреча с мужской сборной Украины по борьбе в составе призеров Олимпийских игр: Валерия Андрийцева, Армена Варданяна и нынешнего чемпиона Европы Жана Беленюка, а также их тренерами.

Артековцы подготовили флешмоб и передали пожелания успехов юным олимпийцам, которые вручили чемпионке мира Нели Непорадной и председателю Ивано-Франковского отделения Мирославу Карабину. Своеобразный подарок от Международного детского центра - артековскую косынку, во время торжественных проводов сборной в Киеве получит молодой посол Украины II летних ЮОИ в Нанкине, Олимпийский чемпион по боксу Александр Усик.

После Говерлы эстафета Олимпийского огня отправилась по стране дальше, чтобы уже 6 августа во время проводов юных олимпийцев на Игры финишировать в столице Украины.

Как сообщал УНИАН, II летние Юношеские Олимпийские игры 2014 с 16 по 28 августа примет китайский Нанкин.