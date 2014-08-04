В Киеве простились с легендарным динамовцем Белькевичем

Похоронили футболиста на Байковом кладбище. Попрощаться с Белькевичем пришли коллеги из команды, юные футболисты, тренеры, друзья и обычные болельщики - отдавали дань уважения талантливому игроку, сообщает Проспорт.

Люди несли цветы и клубные шарфы "Динамо". Валентина Белькевича провожали аплодисментами. А потом машина с гробом сделала последний круг для футболиста на родном стадионе "Динамо" - под звуки официального гимна команды.

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Друзья футболиста вспоминают:

- В нашей памяти он останется одним из лидеров, я бы даже сказал - веселый. Я думаю, что меньше всего он хотел бы, чтобы мы грустили. Но его, к сожалению, с нами нет. 42 года, в голове не укладывается.

- Человек был большой, хороший. Не зря мы его всегда называли профессором. Потому что на поле иногда такое делал. Все рассчитывал и читал игру. Таких игроков было мало.

Напомним, что жизнь легендарного динамовца оборвалась внезапно на 42-м году жизни - оторвался тромб.