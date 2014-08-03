Факундо Феррейра покинул "Шахтер"

Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра в течение следующего сезона будет выступать в английской Премьер-лиге.

Новым клубом аргентинского футболиста стал «Ньюкасл», сообщает пресс-сужба "Шахтера".

Играть за эту команду Феррейра будет на правах аренды.

Как сообщал УНИАН, 20 июля, за несколько дней до старта чемпионата украинской Премьер-лиги, шесть футболистов донецкого «Шахтера» самовольно покинули расположение клуба после товарищеского матча во французском городе Анси. После поражения от «Лиона» (1:4), в частности, исчез из команды и Феррейра.

Позже большинство игроков вернулись в команду. Феррейра предпочел продолжить карьеру в другом национальном чемпионате.