УПЛ, 2-й тур, "Карпаты" - "Металлург" (Донецк): онлайн видео-трансляция

Во Львове проходит матч второго тура украинской футбольной Премьер-лиги в котором "Карпаты" принимают донецкий "Металлург".

В этом матче сошлись команды из нижней части турнирной таблицы.

В первом туре "Карпаты" сыграли вничью с "Говерлой". Западноукраинское дерби в Ужгороде стало одним из самых интересных в туре и принесло массу эмоций болельщикам. Тем не менее, в результативном матче победителя выявить так и не удалось - 2:2.

Донецкий "Металлург" проводил домашний матч с днепропетровским "Днепром" во Львове. Игра прошла с большим преимуществом номинальных гостей и завершилась со счетом 0:2.

Таким образом, в этом матче одна из команд может одержать первую победу в турнире и существенно улучшить свое положение в таблице.

Фаворитом игры на котировках букмекерских контор считается донецкий "Металлург", правда, с минимальным преимуществом. На победу гостей ставки принимаются с кожэффициентом 2,35 к 1, а на ничью и победу "Карпат" одинаковый коэффициент - 3,3 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Карпаты": 29. Ильющенков, 5. Гитченко, 22. Пучковский, 70. Лобай, 94. Мирошниченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксенз, 9. Кожанов, 16. Худобяк, 17. Голодюк, 19. Мартынюк.

Запасные: 23. Мисак, 79. Маркович А., 92. Чачуа, 32. Пластун, 41. Марусич, 8. Костевич, 14. Сергийчук.

"Металлург" Д: 12. Бандура, 23. Насонов, 44. Прийма, 4. Чечер, 7. Морозюк, 8. Нельсон, 9. Лазич, 13. Макридис, 15. Шарпар, 18. Нойок, 14. Александре.

Запасные: 1. Панькив, 2. Барановский, 17. Поступаленко, 40. Мысык, 87. Мишенко, 94. Задерака, 11. Акименко.