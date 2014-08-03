Американский боксер Бриггс попал в больницу после ссоры с Кличко

Американский боксер Шеннон Бриггс попал в больницу с порезами руки и ноги, которые он получил от побитой посуды в ресторане, сообщает Boxingnews.com.

Инцидент случился, когда Бриггс ворвался в ресторан, где обедал Владимир Кличко, отобрал у него миску с его едой и начал есть, после чего Владимир вылил американцу на голову стакан воды, В итоге, Бриггс сбросил со стола всю посуду, а затем его скрутили и вывели из здания. Уходя, американец наступил на осколки посуды.

Своей краткосрочной цели – привлечения внимания к собственной персоне – он достиг. А вот достигнет ли Бриггс стратегической цели – боя с Владимиром Кличко – об этом нам еще предстоит узнать в будущем.



