Американский боксер Бриггс попал в больницу после ссоры с Кличко
11:36, 03 августа 2014Спорт
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Бриггс пострадал от осколков разбитой посуды в ресторане
Кличко и Бриггс в очередной раз поссорились / klitschko-brothers.com
Американский боксер Шеннон Бриггс попал в больницу с порезами руки и ноги, которые он получил от побитой посуды в ресторане, сообщает Boxingnews.com.
Инцидент случился, когда Бриггс ворвался в ресторан, где обедал Владимир Кличко, отобрал у него миску с его едой и начал есть, после чего Владимир вылил американцу на голову стакан воды, В итоге, Бриггс сбросил со стола всю посуду, а затем его скрутили и вывели из здания. Уходя, американец наступил на осколки посуды.
Своей краткосрочной цели – привлечения внимания к собственной персоне – он достиг. А вот достигнет ли Бриггс стратегической цели – боя с Владимиром Кличко – об этом нам еще предстоит узнать в будущем.
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