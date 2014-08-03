"Шахтер" обыграл "Ворсклу" (видео)

В Полтаве состоялся матч второго тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Ворскла" едва не совершила сенсацию в игре с действующим чемпионом Украины донецким "Шахтером".

Судьба игры решилась з 10 минут до финального свистка.

Полтавчане на равных противостояли сопернику на протяжении 80 минут. Более того, "Ворскла" открыла счет и имела все шансы даже удержать победу. Но, затем, в течении двух минут, "Шахтер" сначала сравнял счет, а в следующей же атаке забил победный гол - 2:1.