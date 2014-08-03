"Шахтер" обыграл "Ворсклу" (видео)
12:00, 03 августа 2014Спорт
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Горняки лишь в концовке игры вырвали победу в Полтаве
Премьер-лига
В Полтаве состоялся матч второго тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Ворскла" едва не совершила сенсацию в игре с действующим чемпионом Украины донецким "Шахтером".
Судьба игры решилась з 10 минут до финального свистка.
Полтавчане на равных противостояли сопернику на протяжении 80 минут. Более того, "Ворскла" открыла счет и имела все шансы даже удержать победу. Но, затем, в течении двух минут, "Шахтер" сначала сравнял счет, а в следующей же атаке забил победный гол - 2:1.
Ворскла - Шахтер - 1:2. Видео матча
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