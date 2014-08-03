"Динамо" обыграло "Металлист" (видео)

В центральном матче тура в Харькове киевляне виграли со счетом 2:1

Центральный матч 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги завершился в Харькове победой киевского "Динамо" над "Металлистом" - 2:1. Киевляне забили два гола в первом тайме, на что харьковчане ответили одним - во втором. В концовке хозяева поля имели шансы сравнять счет, но "Динамо" удержало победу.

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