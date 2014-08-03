"Динамо" обыграло "Металлист" (видео)
11:30, 03 августа 2014Спорт
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В центральном матче тура в Харькове киевляне виграли со счетом 2:1
"Динамо" выиграло у "Металлиста" в гостях / metallist.ua
Центральный матч 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги завершился в Харькове победой киевского "Динамо" над "Металлистом" - 2:1.
Киевляне забили два гола в первом тайме, на что харьковчане ответили одним - во втором. В концовке хозяева поля имели шансы сравнять счет, но "Динамо" удержало победу.
Металлист - Динамо - 1:2. Видео матча
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