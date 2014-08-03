Прощание с выдающимся футболистом "Динамо" Белькевичем состоится в воскресенье в Киеве
08:40, 03 августа 2014Спорт
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Прощание с выдающимся футболистом "Динамо" Валентином Белькевичем состоится в воскресенье в Киеве.
Прощание с выдающимся футболистом "Динамо" Белькевичем состоится в воскресенье в Киеве/ Фото: УНИАН
Об этом сообщает сайт ФК "Динамо".
"На 42-м году ушел из жизни знаменитый полузащитник «Динамо», семикратный чемпион Украины, четырехкратный обладатель Кубка Украины Валентин Николаевич Белькевич. Гражданская панихида состоится на стадионе «Динамо» в воскресенье, 3 августа, с 9:30 до 11:30", - говорится в сообщении.Читайте такжеСегодня на 42-м году жизни скончался футболист и тренер Валентин Белькевич
В 12:30 Валентина Белькевича похоронят на Байковом кладбище.
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