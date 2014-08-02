"Днепр" выиграл у "Волыни" в матче УПЛ

В Луцке завершился матч второго тура чемпионата украинской Премьер-лиги, в котором днепропетровский "Днепр" обыграл местную "Волынь" со счетом 1:0.

Судьба игры решилась в самой концовке.

На протяжении практически всего матча шла приблизительно равная борьба с обоюдными шансами команд на успех. Но, в концовке более удачливыми оказались гости.

На 85-й минуте Селезнев выскочил на оперативный простор, промчался к воротам и пробил - голкипер "Волыни" Кичак выручил свою команду, но Шахов, оказавшийся первым на добивании, отправил мяч в пустые ворота.

После этого, как "Волынь" имела шансы сравнять счет, так и "Днепр" мог увеличить свое превосходство, но голов болельщики больше не увидели.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом туре донецкий "Шахтер" выиграл в Полтаве у "Ворсклы" - 2:1, а киевское "Динамо" в Харькове у "Металлиста", также со счетом 2:1.