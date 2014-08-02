УПЛ, 2-й тур, "Волынь" - "Днепр": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч второго тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором местная "Волынь" принимает серебряного призера сезона 2013/14 и участника Лиги чемпионов днепропетровский "Днепр".

Обе команды в первом туре одержали победы.

"Волынь" играла в Луцке... гостевой матч против мариупольского "Ильичевца". События на Донбассе вынудили команды провести игру в Луцке. По обоюдной договоренности, ответный матч, где номинальным хозяином поля будет "Волынь", команды проведут в Мариуполе. В игре же первого тура "Волынь" обыграла соперника с минимальным счетом 2:1.

Что касается ""Днепра", то команда проводила гостевой стартовый матч чемпионата против донецкого "Металлурга" во Львове. Игра на нейтральном поле проходила при явном преимуществе "днепрян" и завершилась со счетом 2:0.

В очном противостоянии "Волынь" - "Днепр" во втором туре явным фаворитом на котировках букмекерских контор считается "Днепр". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 1,55 к 1, на ничью - 4,4 к 1, а на победу "Волыни" - 6,3 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Волынь": 74. Кичак, 3. Симинин, 5. Воронин С., 15. Жунич, 36. Годованый, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 10. Бикфалви, 13. Шабанов, 19. Кобахидзе, 93. Матей.

Запасные: 42. Недилько, 16. Шиш Г., 33. Новак, 26. Никитюк, 19. Алессандро Селин, 77. Бохашвили, 89. Козьбан.

"Днепр": 71. Бойко, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 8. Полевой, 12. Бруно Гама, 18. Зозуля, 89. Политыло, 9. Калинич, 10. Коноплянка.

Запасные: 16. Лаштувка, 17. Стринич, 20. Лео Матос, 21. Бартулович, 28. Шахов, 4. Кравченко С., 11. Селезнев.