"Динамо" выиграло у "Металлиста" в центральном матче тура УПЛ

В Харькове завершился матч 2-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" одолело "Металлист" со счетом 2:1.

Судьба игры была решена в первом тайме.

Киевляне гораздо увереннее начали матч и уже к концу первой 15-минутки сумели повести в счете. Артем Кравец завершил точным ударом комбинацию с участием Романа Безуса и Юнеса Беланды. Марокканец мог и сам забить, но решил не жадничать и отдал пас на партнера.

А в концовке тайма, на 44-й минуте, Андрей Ярмоленко заработал пенальти и сам же реализовал 11-метровый - 2:0.

Во-втором тайме хозяева поля перехватили инициативу и на 60-й минуте Хавьер реализовал пенальти. Но, на большее, хозяев поля не хватило.

Концовка игры запомнилась лишь обоюдной грубостью, из-за чего судья добавил к основному времени 5 минут.

Как сообщал УНИАН, ранее во втором туре "Шахтер" выиграл в Полтаве у местной "Ворсклы" со счетом 2:1.