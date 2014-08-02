На бой Кличко – Пулев распроданы почти все билеты

Хотя до поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимиром Кличко и обязательным претендентом по версии IBF Кубратом Пулевым остается больше месяца, билетов в продаже практически не осталось.

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Самые дешевые билеты (по 57 евро) разлетелись еще в первые часы продажи, стартовавшей 25 июня. Сейчас же на сайте официального диллера eventim.de осталось лишь парочка билетов по 222 евро и несколько VIP-билетов по 692 евро.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Пулев состоится 6 сентября на арене О2 World в Гамбурге (Германия) вмещающей 16 000 зрителей.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному ТМ «Агробизнес».