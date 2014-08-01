"Шахтер" в Полтаве обыграл "Ворсклу"

Матч начался довольно спокойно. Время от времени возникала паника в одной или второй штрафной площадке. И тут после провала в центре поля "кротов", Громов пробил Каниболоцкого.

После забитого мяча команды наконец начали двигаться: удар того же Громова с центра поля, блестящая игра Каниболоцкого и вынос мяча из пустых ворот Дедечко.

Мирча Луческу бросил в бой своих лидеров - Косту и Тейшейру. Но как не странно, игру сделали не они, а украинский дуэт Гладкий-Степаненко, передает sportanalytic.com.

Первый вырвавшись на оперативный прострел сумел переиграть Непогодова, 1:1. Шла 80 минута, но донецкий клуб увеличил обороты и защита полтавчан допустила ошибку во второй раз. После углового забил Тарас Степаненко.

Впоследствии футбола уже меньше, на поле кипели страсти. Как пример, драка на 90 мин и изъятие для Кучера и Даллку.