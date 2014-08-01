Экс-тренер сборной Украины по хоккею Назаров возглавит команду Казахстана

13:55, 01 августа 2014
Спорт
1

Экс-главный тренер сборной Украины по хоккею и донецкого "Донбасса" Андрей Назаров, 19 июня возглавивший клуб Континентальной хоккейной лиги "Барыс" (Астана), будет утвержден главным тренером сборной Казахстана на ближайшем заседании исполкома Казахстанской федерации хоккея.

Андрей Назаров предпочел сборную Казахстана / hcdonbass.com

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на секретаря КФХ Глеба Каратаева.

В частности, Каратаев отметил: "Этот вопрос уже решен. Совмещение постов главного тренера в сборной Казахстана и ее базовом клубе "Барысе" - обычная практика. Официальное назначение Андрея Назарова состоится на ближайшем исполкоме федерации в конце августа - начале сентября".

Как сообщал УНИАН, в июне Континентальная хоккейная лига и ХК "Донбасс" договорились о том, что команда берет "академический спортивный отпуск" сроком на 1 год и не будет участвовать в соревнованиях КХЛ в сезоне 2014/15. Вместе с тем, ХК "Донбасс" разрешил своим игрокам и тренерскому составу покинуть клуб сроком на 1 год и трудоустроиться в других командах КХЛ. Именно этим и воспользовался Назаров, который принял предложение другой команды КХЛ - "Барыса". 

Более того, 30 июля Назаров попросил освободить его от должности главного тренера украинской национальной команды. На следующий день его контракт с Федерацией хоккея страны был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter