Экс-тренер сборной Украины по хоккею Назаров возглавит команду Казахстана

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на секретаря КФХ Глеба Каратаева.

В частности, Каратаев отметил: "Этот вопрос уже решен. Совмещение постов главного тренера в сборной Казахстана и ее базовом клубе "Барысе" - обычная практика. Официальное назначение Андрея Назарова состоится на ближайшем исполкоме федерации в конце августа - начале сентября".

Как сообщал УНИАН, в июне Континентальная хоккейная лига и ХК "Донбасс" договорились о том, что команда берет "академический спортивный отпуск" сроком на 1 год и не будет участвовать в соревнованиях КХЛ в сезоне 2014/15. Вместе с тем, ХК "Донбасс" разрешил своим игрокам и тренерскому составу покинуть клуб сроком на 1 год и трудоустроиться в других командах КХЛ. Именно этим и воспользовался Назаров, который принял предложение другой команды КХЛ - "Барыса".

Более того, 30 июля Назаров попросил освободить его от должности главного тренера украинской национальной команды. На следующий день его контракт с Федерацией хоккея страны был расторгнут по обоюдному согласию сторон.