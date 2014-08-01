Сборная Украины по баскетболу продолжит подготовку к ЧМ в Литве

В составе команды на данный момент находится 15 баскетболистов, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

В Литву отправились: защитники - Сергей Гладырь, Дмитрий Глебов, Юджин Джетер, Дмитрий Забирченко, Александр Липовый, Денис Лукашов, Александр Мишула; форварды - Максим Корниенко, Максим Пустозвонов, Станислав Тимофеенко; центровые - Станислав Завадский, Игорь Зайцев, Вячеслав Кравцов, Кирилл Натяжко, Артем Пустовой.

Еще четверо игроков - Клим Артамонов, Хоэль Боломбой, Владислав Коренюк и Леонид Стефанишин - по решению главного тренера покинули ряды сборной.

Украинская команда несколько дней будет тренироваться в Каунасе, после чего 8-9 августа в Клайпеде сыграет на турнире со сборными Литвы и Австралии. В турнире также принимает участие команда Финляндии, однако украинцы с финнами играть не будут, поскольку финны являются нашими соперниками на чемпионате мира.

Кандидат в сборную Украины Сергей Гладырь накануне литовского сбора отметил: "Мы провели тяжелую работу, была большая физическая нагрузка. Фундамент заложен. Надеюсь, его хватит для чемпионата мира. Потихоньку, начиная с турнира в Словении, ребята входят в игровой ритм и на данном этапе это самое главное. Первый турнир был для того, чтобы войти в игровой ритм. Второй турнир - в Литве - будет рассчитан уже на то, чтобы наиграть комбинации, наиграть состав, чтобы ребята уже почувствовали друг друга и начинали готовиться к официальным матчам. Так сказать, это будет начало официальной подготовки к чемпионату мира. У игроков настрой один - попасть на чемпионат мира и для этого мы здесь, мы с первого дня боремся за место в составе. Если кто-то покинул лагерь сборной, то я считаю, что это нормально, ничего в этом плохого нет. Обидно за ребят, что они не смогли показать свои лучшие качества, чтобы пробиться в основной состав, но если они уехали, значит, они находятся не в лучшей форме. Оставили тех, кто нам поможет больше, чем те, кто уехал".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины готовится к своему дебютному чемпионату мира, который состоится с 30 августа по 14 сентября в Испании. Попасть в число участников ЧМ украинская сборная смогла после удачного выступления на Евробаскете-2013 в Словении, где заняла итоговое 6-е место.