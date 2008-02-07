Дебют Капелло в сборной Англии удался
Результаты товарищеских матчей
В среду прошел ряд товарищеских футбольных матчей. Сборная Украины сыграла вничью с киприотами 1:1 (Алонефтис 19 пен. - Милевский 71). Соперник сине-желтых в отборе на ЧМ 2010 сборная Англии провела первый матч под руководством нового тренера Фабио Капелло и победила швейцарцев 2:1 (Дженас 40, Райт-Филлипс 86 - Дердиек 57).
Результаты остальных матчей:
Австрия - Германия 0:3
Хорватия – Голландия 0:3
Испания - Франция 1:0
Ирландия – Бразилия 0:1
Италия - Португалия 3:1
Турция - Швеция 0:0
Израиль - Румыния 1:0
Чехия - Польша 0:2
Северная Ирландия – Болгария 0:1
Словения – Дания 1:2
Македония – Сербия 1:1
Венгрия – Словакия 1:1
Грузия – Латвия 1:3
Молдова – Казахстан 1:0
Мальта – Беларусь 0:1
Греция - Финляндия 2:1
Армения – Исландия 0:2
Уэльс – Норвегия 3:0