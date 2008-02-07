Дебют Капелло в сборной Англии удался

Результаты товарищеских матчей

В среду прошел ряд товарищеских футбольных матчей. Сборная Украины сыграла вничью с киприотами 1:1 (Алонефтис 19 пен. - Милевский 71). Соперник сине-желтых в отборе на ЧМ 2010 сборная Англии провела первый матч под руководством нового тренера Фабио Капелло и победила швейцарцев 2:1 (Дженас 40, Райт-Филлипс 86 - Дердиек 57). Результаты остальных матчей: Австрия - Германия 0:3 Хорватия – Голландия 0:3 Испания - Франция 1:0 Ирландия – Бразилия 0:1 Италия - Португалия 3:1 Турция - Швеция 0:0 Израиль - Румыния 1:0 Чехия - Польша 0:2 Северная Ирландия – Болгария 0:1 Словения – Дания 1:2 Македония – Сербия 1:1 Венгрия – Словакия 1:1 Грузия – Латвия 1:3 Молдова – Казахстан 1:0 Мальта – Беларусь 0:1 Греция - Финляндия 2:1 Армения – Исландия 0:2 Уэльс – Норвегия 3:0

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