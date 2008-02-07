Дебют Капелло в сборной Англии удался

08:02, 07 февраля 2008
Спорт
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Результаты товарищеских матчей

В среду прошел ряд товарищеских футбольных матчей. Сборная Украины сыграла вничью с киприотами 1:1 (Алонефтис 19 пен. - Милевский 71). Соперник сине-желтых в отборе на ЧМ 2010 сборная Англии провела первый матч под руководством нового тренера Фабио Капелло и победила швейцарцев 2:1 (Дженас 40, Райт-Филлипс 86 - Дердиек 57).

Результаты остальных матчей:

Австрия - Германия 0:3

Хорватия – Голландия 0:3

Испания - Франция 1:0

Ирландия – Бразилия 0:1

Италия - Португалия 3:1

Турция - Швеция 0:0

Израиль - Румыния 1:0

Чехия - Польша 0:2

Северная Ирландия – Болгария 0:1

Словения – Дания 1:2

Македония – Сербия 1:1

Венгрия – Словакия 1:1

Грузия – Латвия 1:3

Молдова – Казахстан 1:0

Мальта – Беларусь 0:1

Греция - Финляндия 2:1

Армения – Исландия 0:2

Уэльс – Норвегия 3:0

 

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