Сегодня на 42-м году жизни скончался футболист и тренер Валентин Белькевич
10:46, 01 августа 2014Спорт
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Сегодня на 42-м году жизни скончался знаменитый динамовский футболист и тренер Валентин Белькевич.
Сегодня на 42-м году жизни скончался футболист и тренер Валентин Белькевич / Фото: УНИАН
Об этом сообщает сайт 1927.kiev.ua
"Свои лучшие футбольные годы он провел в киевском «Динамо», радуя своим мастерством и талантом тысячи болельщиков. После завершения игровой карьеры Валентин Николаевич проявил себя на тренерском поприще".
Сообщается, что у Белькевича оторвался тромб.
ФК «Динамо» (Киев) выражает искренние соболезнования родственникам, друзьям и всем, кто знал Белькевича, как замечательного человека и первоклассного профессионала.
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