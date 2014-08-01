Сегодня на 42-м году жизни скончался футболист и тренер Валентин Белькевич

Об этом сообщает сайт 1927.kiev.ua

"Свои лучшие футбольные годы он провел в киевском «Динамо», радуя своим мастерством и талантом тысячи болельщиков. После завершения игровой карьеры Валентин Николаевич проявил себя на тренерском поприще".

Сообщается, что у Белькевича оторвался тромб.

ФК «Динамо» (Киев) выражает искренние соболезнования родственникам, друзьям и всем, кто знал Белькевича, как замечательного человека и первоклассного профессионала.