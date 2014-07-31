"Черноморец" проиграл "Сплиту" в матче ЛЕ

В хорватском Сплите завершился матч третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором местный "Сплит" обыграл одесский "Черноморец" со счетом 2:0.

Судьба игры решилась в середине первого тайма.

Хорваты гораздо уверенне действовали в этом матче и их преимущество уже на 25-й минуте отразилось в счете. Марко Рог замкнул прострел с левого фланга точным ударом по центру ворот.

В дальнейшем ховаты продолжали атаковать и на 48-й минуте Анри Белль оказался никем не прикрыт в центре штрафной и головой послал мяч в сетку ворот после навеса с правого фланга - 2:0.

Таким образом, хорваты сумели создать себе солидное преимущество перед ответным матчем в гостях.

Игра в Одессе состоится 7 августа.