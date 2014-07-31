"Черноморец" проиграл "Сплиту" в матче ЛЕ
22:49, 31 июля 2014Спорт
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В Хорватии закончилась игра третьего отборочного раунда
В хорватском Сплите завершился матч третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором местный "Сплит" обыграл одесский "Черноморец" со счетом 2:0.
Судьба игры решилась в середине первого тайма.
Хорваты гораздо уверенне действовали в этом матче и их преимущество уже на 25-й минуте отразилось в счете. Марко Рог замкнул прострел с левого фланга точным ударом по центру ворот.
В дальнейшем ховаты продолжали атаковать и на 48-й минуте Анри Белль оказался никем не прикрыт в центре штрафной и головой послал мяч в сетку ворот после навеса с правого фланга - 2:0.
Таким образом, хорваты сумели создать себе солидное преимущество перед ответным матчем в гостях.
Игра в Одессе состоится 7 августа.
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