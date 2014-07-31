"Заря" упустила победу на последних минутах игры ЛЕ с "Мольде"

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором луганская "Заря" сыграла вничью с норвежским "Мольде" - 1:1.

Судьба матча решилась в самой концовке игры.

До перерыва команды показывали достаточно блеклый футбол, обе действовали на медленных скоростях, практически не создавая моментов у ворот друг друга. А после перерыва преимуществом завладели номинальные хозяева поля. Луганчане остро атаковали и создали немало моментов у ворот соперников. На 62-й минуте единственный гол украинской команды забил Никита Каменюка, который принял мяч на правом фланге, сместился в центр и из-за пределов штрафной ударом закрутил мяч под левую штангу. Но, на 89-й минуте, Свенсен сумел добить мяч после того, как голкипер "Зари" Сантини парируя мяч ошибся и отбил прямо перед собой.

Таким образом, луганчане упустили минимальное преимущество перед ответной игрой.

Решающий матч в Мольде состоится 7 августа.