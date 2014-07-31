Украинский футболист Алиев подписал контракт с российским «Анжи»

Соглашение рассчитано до конца сезона 2014/15 и предусматривает возможность продления сотрудничества еще на год, сообщает официальный сайт ФК "Анжи".

Алиев во второй части сезона-2013/2014 провел за «Анжи» в двух турнирах – чемпионате России и в Лиге Европы – в общей сложности 11 игр, в которых забил один мяч.

Алиев уже присоединился к команде и принял участие в двух тренировках и одном теоретическом занятии.

Александр Алиев родился в российском Хабаровске, но, в свое время принял гражданство Украины и выступал за национальную сборную Украины.

В клубной карьере помимо "Анжи" он отметился выступлениями за московские "Спартак" и "Локомотив", киевское "Динамо", запорожский "Металлург" и днепропетровский "Днепр".