Три крымских клуба сыграют в чемпионате России по футболу

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

В частности, в решении указано: "- Допустить к участию во Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд II дивизиона ПФЛ зоны «Юг» спортивного сезона 2014-2015 гг. футбольные клубы:

• ООО «Футбольный клуб ТСК» (г. Симферополь),

• ОАО «Футбольный клуб СКЧФ» (г. Севастополь),

• ООО «Профессиональный футбольный клуб «Жемчужина» (г. Ялта)

при условии прохождения ими необходимых процедур допуска к соревнованиям, установленных регламентирующими документами РФС.

- Не применять к футбольным клубам Республики Крым и города Севастополя ООО «Футбольный клуб ТСК» (г. Симферополь), ОАО «Футбольный клуб СКЧФ» (г. Севастополь) отдельные положения Регламента по аттестации футбольных клубов второго дивизиона, иных регламентирующих документов РФС, связанных с организацией и проведением соревнований до 01.01.2015 года.

- Предложить Исполкому Российского футбольного союза рассмотреть на ближайшем заседании вопрос о принятии на очередной Конференции в члены РФС Региональной общественной организации «Федерация футбола г. Севастополя» и Региональной общественной организации «Республиканской Федерации футбола Крыма».

- Утвердить структуру Календаря соревнований второго дивизиона ПФЛ зоны «ЮГ» спортивного сезона 2014-2015. Утвердить даты проведения матчей Кубка России по футболу с участием клубов второго дивизиона ПФЛ зоны «ЮГ»: 01, 08, 16, 23 августа 2014 года".

Как сообщал УНИАН, по окончании сезона 2013/14, выступавшие в украинской Премьер-лиге "Таврия" (Симферополь) и ФК "Севастополь" отказались от дальнейшего участия во внутриукраинских соревнованиях. Также от участия в соревнованиях отказались и крымские команды других лиг украинского футбола. Позднее указанные клубы Премьер-лиги самораспустились, после чего симферопольский и севастопольский клуб перерегистрировались и поменяли названия.

Ранее РФС отказался регистрировать крымские клубы, так как получил рекомендательное письмо из Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), в котором было указано, что по международным нормам Крым считается неотъемлемой частью Украины.