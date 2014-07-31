Две украинки вышли во второй круг теннисного турнира в Ванкувере

165-я ракетка мира Цуренко в трех сетах сломила сопротивление 131-го номера рейтинга WTA американки Мелани Удин - 6:4, 4:6, 7:5. Украинка реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов, ее соперница - 7 из 17. Кроме того, Цуренко выполнила пять эйсов и допустила четыре двойные ошибки. Удин ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче.

За выход в ¼ финала соревнований Цуренко поспорит со швейцаркой Роминой Опранди, занимающей в мировом рейтинге 166-е место.

В свою очередь, 215-я ракетка мира Савчук уверенно обыграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт, занимающую в рейтинге WTA 145-ю позицию - 6:3, 6:1.

Во втором круге соперницей Савчук будет 128-я ракетка мира американка Мэдисон Бренгл.