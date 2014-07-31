УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча "Сплит" - "Черноморец"

Это будет первый из двух матчей в противостоянии команд.

Сезон 2014/15 "Черноморец" начнет на евроарене с третьего квалификационного раунда, так как по итогам чемпионата украинской Премьер-лиги 13/14 занял лишь 5-е место. Тем не менее, опыт выступлений команды на международной арене делает ее фаворитом противостояния со "Сплитом". Так, в прошлом сезоне, «Черноморец» сумел пройти в групповой этап лиги Европы УЕФА, последовательно выбив из турнира неуступчивые молдавскую «Дачию» 2:0, 1:2, албанский «Скендербеу» (Корча) 1:0 , 0:1 (по пенальти 7:6), именитую сербскую «Црвену Звезду» (Белград) 3:1, 0:0. В своей группе «В» моряки сумели обойти не менее именитые «Динамо» (Загреб, Хорватия), обыграв их два раза по 2:1, и голландский ПСВ (Эйндховен) - 0:2 и 1:0. Эта победа была одержана в последнем матче группового турнира в Эйндховене, где одесситов устраивала только победа. При этом команда Романа Григорчука единственная, кто отобрала очки у победителя группы — болгарского «Лудогорца»(Разград). Уже в 1/16 финала Лиги Европы «Черноморец» ожидал очень грозный соперник — многократный чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка Франции, участник Лиги Чемпионов и Лиги Европы — «Олимпик» из Лиона. Сыграв нулевую ничью в Одессе, "Черноморец" уступил в гостях, пропустив решающий мяч в Лионе за 10 минут до конца игры - 0:1.

В свою очередь, "Сплит" в еврокубках играет лишь второй раз и еще ни разу не был представлен в основном раунде соревнований. Так, в сезоне 2011/12 команда во втором отборочном раунде обыграла словенский "Домжале", но уже в третьем уступила английскому "Фулхэму" (Лондон). Нынешнюю еврокубковую кампанию команда начала с самого первого раунда, где одолела армянский клуб МИКА (Ереван) - 2:0 и 1:1, а затем была сильнее израильского "Ха-Поэля" (Беер-Шэва) - 2:1, 0:0.

В первом матче очного противостояния "Черноморца" и "Сплита" аналитики букмекерских контор фаворитом считают одесскую команду. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2,18 к 1, в то время как на ничью - 3,09 к 1, а на победу "Сплита" - 3,28 к 1.

Матч "Черноморец" - "Сплит" начнется в 21.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-видео трансляцию игры.