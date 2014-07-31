Александр Долгополов пропустит крупный турнир в Цинциннати
16:50, 31 июля 2014Спорт
0
Сильнейший украинский теннисист Александр Долгополов (17-й номер мирового рейтинга), не сможет принять участие в престижном турнире в американском Цинциннати Western & Southern Open.
Александр Долгополов пропустит очередной турнир из-за травмы колена / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт соревнования.
У Долгополова проблемы с больным коленом, которое он не успевает залечить к началу турнира. По сообщениям команды Долгополова, игрок будет восстанавливаться еще около месяца.
Долгополов стал одним из пяти игроков, вынужденных пропустить соревнования. Вместе с ним, в Цинциннати будут отсутствовать Николас Альмагро, Томми Хаас, Флориан Майер и - главная потеря - действующий чемпион турнира второй номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль.
Турнир в Цинциннати пройдет с 9 по 17 августа. Он входит в US Open series и является подготовительным к Открытому чемпионату США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter