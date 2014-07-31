Александр Долгополов пропустит крупный турнир в Цинциннати

Об этом сообщает официальный сайт соревнования.

У Долгополова проблемы с больным коленом, которое он не успевает залечить к началу турнира. По сообщениям команды Долгополова, игрок будет восстанавливаться еще около месяца.

Долгополов стал одним из пяти игроков, вынужденных пропустить соревнования. Вместе с ним, в Цинциннати будут отсутствовать Николас Альмагро, Томми Хаас, Флориан Майер и - главная потеря - действующий чемпион турнира второй номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль.

Турнир в Цинциннати пройдет с 9 по 17 августа. Он входит в US Open series и является подготовительным к Открытому чемпионату США.