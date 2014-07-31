Нападающий сборной Украины по хоккею сыграет за хабаровский "Амур"
16:29, 31 июля 2014Спорт
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Нападающий донецкого «Донбасса» и сборной Украины по хоккею Александр Торяник поборется за место в составе команды Континентальной хоккейной лиги "Амур" (Хабаровск).
Торяник пробует свои силы в Хабаровске / hcdonbass.com
Клуб заключил пробный контракт с 24-летним нападающим, сообщает пресс-служба "Амура".
Торяник провел прошлый сезон в составе ХК "Донбасс", где сыграл 33 матча в регулярном чемпионате и забил четыре гола, а также провел 12 игр в плей-офф, где заработал 2 очка (1 гол, 1 передача).
Как сообщал УНИАН, в июне Континентальная хоккейная лига и ХК "Донбасс" договорились о том, что команда берет "академический спортивный отпуск" сроком на 1 год и не будет участвовать в соревнованиях КХЛ в сезоне 2014/15. Вместе с тем, ХК "Донбасс" разрешил своим игрокам и тренерскому составу покинуть клуб сроком на 1 год и трудоустроиться в других командах КХЛ.
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