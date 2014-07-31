ФК "Копенгаген" опроверг наличие российских флагов у фанатов на матче с "Днепром"

Текст заявления размещен на официальном сайте клуба.

В частности, в заявлении говорится: "Датский клуб, ассоциация датских болельщиков и все сопровождавшие их датские фанаты отвергают эти утверждения. Во-первых, все 30 датских болельщиков перед входом на трибуну были проверены собственным персоналом безопасности "Копенгагена", в том числе осмотрены их флаги и баннеры. Во-вторых, политика клуба состоит в том, что приносить на трибуну флаги и баннеры, которые могут направить политический сигнал, нельзя. В ходе досмотра российский флаг не был найден ни датскими, ни украинскими охранниками. Были только датские флаги, логотипы клуба "Копенгаген" и баннеры в поддержку датской команды и клуба. В третьих, трибуны находились под постоянным наблюдением представителей УЕФА, местных властей и клуба "Копенгаген", и никто из них не видел российского флага у болельщиков из Дании, хотя трибуны находились под непрерывным видеонаблюдением и было сделано множество фотографий, нет ни одного снимка и ни одного видео с российским флагом".

Как сообщал УНИАН, второй тайм матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Днепр" - "Копенгаген" начался с задержкой на 15 минут из-за столкновений болельщиков двух команд. На основании потасовки Дисциплинарный комитет УЕФА может применить штрафные санкции к "Днепру", как к принимающей стороне, которая не смогла обеспечить безопасность на трибунах. Клуб может быть оштрафован, а также провести ближайшую домашнюю игру еврокубков без зрителей. В свою очередь, представитель фан-движения "Днепра" по имени Влад после матча утверждал, что потасовка произошла на почве политических разногласий, в частности, из-за наличия у датчан "флага соседнего государства".

Игра "Днепр" - "Копенгаген" завершилась вничью - 0:0.

Ответный матч состоится 5 августа в Копенгагене.