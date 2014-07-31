Пулев не считает себя аутсайдером в бою с Кличко

В частности, Пулев отметил что не считает себя аутсайдером в этом бою, сообщает boxingnews.com.ua со ссылкой на интервью Пулева болгарскому журналисту Валентину Рангелову.

- Я не считаю себя аутсайдером. Я рад, что меня недооценивают – это дает мне больше преимуществ и дополнительно мотивирует, - заявил Пулев.

На вопрос о том, почему Пулев фокусируется на проблеме дополнительных допинг-тестов боксер ответил: "Потому что это важно. Я считаю, что в спорте правила должны быть одинаковыми для всех. Поэтому я сам хочу пройти те же тесты, что и Кличко. Я считаю, что нечестно, если у претендента могут брать допинг-пробы где угодно и когда угодно, а чемпион проходит тестирование только после боя. Даже дети знают, что до самого боя можно очиститься (от запрещенных препаратов). Если бы я был чемпионом, я бы согласился на любые допинг-тесты, только чтобы доказать людям, что мне нечего скрывать. Все очень просто – либо он соглашается проходить такие же допинг-тесты, как и я, либо отказывается это делать. Во втором случае, это доказывает, что он, скорее всего, принимает какие запрещенные препараты, которые позволяют ему так долго держаться на вершине".

На вопрос какое основное оружие против соперников, которые крупнее, Пулев ответил: "Мне больше нравится драться с габаритными боксерами – с ними мне удобнее боксировать. Надеюсь, что в этом бою мне также будет комфортно".

Также Пулев отметил: "Бой за титул чемпиона мира – это моя мечта. Но я буду готовиться к нему, как и к любому другому поединку".

А касательно личностных качеств Владимира Кличко болгарин ответил так: "Меня не интересуют его человеческие качества. Он вряд ли когда-либо станет моим другом. Для меня он просто оппонент. Я не чувствую и никогда не чувствовал ненависти к моим оппонентам".

Как сообщал УНИАН, бой Владимир Кличко - Кубрат Пулев состоится 6 сентября в Гамбурге (Германия).

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному ТМ «Агробизнес».