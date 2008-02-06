Завершился матч Кипр - Украина

"День товарищеских матчей" в разгаре

Завершился товарищеский матчи между сборными Кипра и Украины. 1:1 (Алонефтис 19 пен. - Милевский 71). Сегодня в Европе и Латинской Америке большой "день товарищеских матчей". Сборная Латвии выиграла у Грузии - 3:1, а Сербия и Македония ограничились обменом голами - 1:1. В течение вечера будут сыграны матчи: Венгрия - Словакия Турция - Швеция Израиль - Румыния Словения - Дания Греция - Финляндия Австрия - Германия Хорватия - Голландия Чехия - Польша Италия - Португалия Сев. Ирландия - Болгария Ирландия - Бразилия Уэльс - Норвегия Англия - Швейцария Испания - Франция Боливия - Перу Уругвай - Колумбия

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