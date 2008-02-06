Завершился матч Кипр - Украина

19:58, 06 февраля 2008
Спорт
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"День товарищеских матчей" в разгаре

Завершился товарищеский матчи между сборными Кипра и Украины.

1:1 (Алонефтис 19 пен. - Милевский 71).

Сегодня в Европе и Латинской Америке большой "день товарищеских матчей".

Сборная Латвии выиграла у Грузии - 3:1, а Сербия и Македония ограничились обменом голами - 1:1.

В течение вечера будут сыграны матчи:

Венгрия - Словакия

Турция - Швеция

Израиль - Румыния

Словения - Дания

Греция - Финляндия

Австрия - Германия

Хорватия - Голландия

Чехия - Польша

Италия - Португалия

Сев. Ирландия - Болгария

Ирландия - Бразилия

Уэльс - Норвегия

Англия - Швейцария

Испания - Франция

Боливия - Перу

Уругвай - Колумбия

 

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