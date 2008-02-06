Завершился матч Кипр - Украина
19:58, 06 февраля 2008Спорт
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"День товарищеских матчей" в разгаре
Завершился товарищеский матчи между сборными Кипра и Украины.
1:1 (Алонефтис 19 пен. - Милевский 71).
Сегодня в Европе и Латинской Америке большой "день товарищеских матчей".
Сборная Латвии выиграла у Грузии - 3:1, а Сербия и Македония ограничились обменом голами - 1:1.
В течение вечера будут сыграны матчи:
Венгрия - Словакия
Турция - Швеция
Израиль - Румыния
Словения - Дания
Греция - Финляндия
Австрия - Германия
Хорватия - Голландия
Чехия - Польша
Италия - Португалия
Сев. Ирландия - Болгария
Ирландия - Бразилия
Уэльс - Норвегия
Англия - Швейцария
Испания - Франция
Боливия - Перу
Уругвай - Колумбия
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