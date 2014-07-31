"Шансы пройти "Копенгаген" есть" - Маркевич (видео)
10:59, 31 июля 2014Спорт
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Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал дебютную игру команды в Лиге чемпионов и оценил шансы на проход в следующий раунд турнира.
Маркевич верит в свою команду / fcdnipro.ua
По мнению тренера у команды есть шансы обыграть по сумме двух встреч датчан.
В частности, Маркевич отметил: "Конечно, хотелось бы выиграть. Где-то чувствовали, что команда закроется полностью. Есть еще вторая игра… Как ее усилить? Посмотрим, будем думать. Нам чуть не хватает резерва для усиления игры. Нужно выходить в Дании и играть, ведь есть шансы пройти эту команду".
Как сообщал УНИАН, первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Днепр" - "Копенгаген" завершился вничью - 0:0. Ответная игра в Дании состоится 6 августа.
Маркевич - про дебют Дніпра у Лізі чемпіонів
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