"Шансы пройти "Копенгаген" есть" - Маркевич (видео)

По мнению тренера у команды есть шансы обыграть по сумме двух встреч датчан.

В частности, Маркевич отметил: "Конечно, хотелось бы выиграть. Где-то чувствовали, что команда закроется полностью. Есть еще вторая игра… Как ее усилить? Посмотрим, будем думать. Нам чуть не хватает резерва для усиления игры. Нужно выходить в Дании и играть, ведь есть шансы пройти эту команду".

Как сообщал УНИАН, первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Днепр" - "Копенгаген" завершился вничью - 0:0. Ответная игра в Дании состоится 6 августа.