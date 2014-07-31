Рекорду Бубки в прыжках с шестом исполнилось 20 лет

Преодолеть эту рекордную высоту на открытом воздухе до сих пор никому не удалось, рекорд и до сих пор является действительным, напоминает пресс-служба НОК Украины.

Прославленный спортсмен на стадионе и в зале установил 35 мировых рекордов, а всего планка на рубеже 6 метров и выше была преодолена Бубкой 46 раз.

Именно Бубка заставил специалистов и просто любителей спорта отнести прыжки с шестом к элитным видам легкой атлетики, таким как спринт, прыжки в высоту, десятиборье и марафон. В конце-концов, своими достижениями Олимпийский чемпион привлек в сектор для прыжков с шестом большое количество молодых амбициозных атлетов.

Зачехлив шест, Бубка сумел взять еще не одну высоту, став успешным спортивным менеджером. Сейчас он возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины, является вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций и членом Исполкома Международного Олимпийского Комитета.

Более 20 лет подряд Бубка проводит в Донецке традиционный международный турнир «Звезды шеста», отдавая свою жизнь любимому делу и способствуя воспитанию новых молодых спортивных талантов.