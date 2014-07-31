"Днепр" сыграл вничью с "Копенгагеном" (видео)
10:11, 31 июля 2014Спорт
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Вице-чемпион Украины поделил очки с датским "Копенгагеном"
"Днепр" не смог в первом матче одолеть "Копенгаген" / fcdnipro.ua
Днепропетровский "Днепр" не смог выиграть первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА у датского "Копенгагена".
Игра в Киеве завершилась со счетом 0:0.
Матч проходил в Киеве, так как УЕФА запретил проводить матч в Днепропетровске по соображениям безопасности. Матч проходил в достаточно невысоком темпе и не стал зрелищным. Команды крайне редко создавали опасные моменты у ворот друг друга. Это объясняется тем, что "Днепр" еще не вошел в игровой ритм (чемпионат Украины стартовал только в минувшие выходные), а датчан в гостевой игре полностью устраивал ничейный результат.
Ответная игра в Копенгагене состоится 6 августа.
Дніпро - Копенгаген - 0:0. Відео матчу
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