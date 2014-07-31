"Днепр" сыграл вничью с "Копенгагеном" (видео)

Днепропетровский "Днепр" не смог выиграть первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА у датского "Копенгагена".

Игра в Киеве завершилась со счетом 0:0.

Матч проходил в Киеве, так как УЕФА запретил проводить матч в Днепропетровске по соображениям безопасности. Матч проходил в достаточно невысоком темпе и не стал зрелищным. Команды крайне редко создавали опасные моменты у ворот друг друга. Это объясняется тем, что "Днепр" еще не вошел в игровой ритм (чемпионат Украины стартовал только в минувшие выходные), а датчан в гостевой игре полностью устраивал ничейный результат.

Ответная игра в Копенгагене состоится 6 августа.