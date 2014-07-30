"Днепр" сыграл вничью с "Копенгагеном" в дебютном матче Лиги чемпионов

На столичном НСК "Олимпийский" завершился первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0.

Игра проходила в Киеве, так как УЕФА запретил проводить матч в Днепропетровске по соображениям безопасности.

Матч проходил в достаточно невысоком темпе и не стал зрелищным. Команды крайне редко создавали опасные моменты у ворот друг друга. Это объясняется тем, что "Днепр" еще не вошел в игровой ритм (чемпионат Украины стартовал только в минувшие выходные), а датчан в гостевой игре полностью устраивал ничейный результат.

Единственный момент в этом матче случился в перерыва, к чему игроки команд не имеют отношения. Болельщики "Копенгагена" подверглись нападению со стороны украинских фанов и обратились к делегату УЕФА. После 10-минутной заминки делегат принял решение матч возобновить. Таким образом, украинский клуб избежал серьезных санкций, в виде технического поражения (0:3). Хотя, не исключено, что команде впоследствии присудят штраф за ненадлежащее обеспечение порядка на стадионе.

Ответный матч состоится в Копенгагене 6 августа.