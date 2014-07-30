"Днепр" - "Копенгаген": онлайн видео-трансляция

Соперником украинской команды в третьем квалификационном раунде турнира стал датский "Копенгаген".

Эта игра является первой для днепропетровцев в самом престижном континентальном турнире. Возможность дебютировать в Лиге чемпионов они получили по итогам чемпионата украинской Премьер-лиги сезона 2013/14, где завоевали 2-е место. Именно отсутствие опыта считает главной проблемой для своей команды тренер "Днепра" Мирон Маркевич.

"Копенгаген часто играет в Лиге чемпионов, поэтому в этом плане они более опытнее. Постараемся показать хорошую игру, чтобы болельщики были довольны нашими действиями", - отметил наставник накануне на предматчевой пресс-конференции. Кроме того, тренер посетовал на то, что игра пройдет не на домашнем стадиона "Днепр-Арена" в Днепропетровске, а в Киеве: "Конечно, лучше было бы играть на своей арене, при своих болельщиках. Надеемся, что нас поддержат киевляне и болельщики из Днепропетровска. Много наших игроков играли на этой арене и за сборную, и против "Динамо". Мне бы хотелось верить, что никакого дискомфорта не будет".

УЕФА перенес игру в Киев из Днепропетровска по соображениям безопасности.

В свою очередь, "Копенгаген" регулярно участвует в Лиге чемпионов. Так, например, в сезоне 2013/14 команда играла в основном турнире, где, правда, в группе В финишировала на последнем 4-м месте. Вместе с тем, на домашней арене команда сыграли вничью с итальянским "Ювентусом" из Турина - 1:1, а также обыграла турецкий "Галатасарай" из Стамбула (1:0), набрав 4 очка.

В предстоящей игре аналитики букмекерских контор фаворитом считают "Днепр". На победу украинского вице-чемпиона ставки принимаются с коэффициентом 1,7 к 1, в то время как на ничью - 3,8 к 1, а на победу "Копенгагена" - 5,7 к 1.

Игра "Днепр" - "Копенгаген" начнется в 19.00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд:

"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 12. Лео Матос, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 89. Политыло, 9. Калинич, 10. Коноплянка, 99. Матеус, 11. Селезнев.

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 8. Полевой, 20. Бруно Гама, 21. Бартулович, 28. Шахов, 4. Кравченко С.

"Копенгаген": 1. Андерсен, 2. Хогли, 3. Бенгтссон, 4. Пер Нильссон, 8. Делани, 9. Кадрии, 10. Н. Йоргенсен, 11. Корнелиус, 18. Амарти, 25. М. Йоргенсен, 32. Аманкваа.

Запасные: 6. Клаудемир, 20. Реммер, 21. Виланд, 22. Де Риддер, 23. Пурье, 24. Тутух, 33. Фелфель.