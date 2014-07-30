В составе "Черноморца" на матч Лиги Европы отправился 21 футболист

На встречу с командой из одноименного города-побратима Одессы заявлен 21 игрок, сообщает пресс-служба одесского клуба.

В состав делегации вошли: Владимир Аржанов, Виталий Балашов, Дмитрий Безотосный, Алексей Гай, Дмитрий Гречишкин, Олег Данченко, Анатолий Диденко, Евгений Зубейко, Владислав Кабаев, Кирилл Ковальчук, Павел Кутас, Евгений Мартыненко, Юрий Мартыщук, Евгений Опанасенко, Евгений Паст, Юрий Путраш, Михаил Сиваков, Андрей Слинкин, Адольф Тейку, Руслан Фомин, Антон Шиндер.

Получивший повреждение еще на тренировке перед матчем первого тура украинской Премьер-лиги сезона 2014/15 с донецким «Олимпиком» Сергей Назаренко остался в Одессе.

Сегодня у команды запланирована традиционная предматчевая тренировка на стадионе «Парк молодежи», где и пройдет игра.

Матч "Черноморец" - "Сплит" состоится 31 июля. Начало в 19.00 по киевскому времени.