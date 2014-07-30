УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча Лиги чемпионов "Днепр" - "Копенгаген"

Соперником украинской команды в третьем квалификационном раунде турнира станет датский "Копенгаген".

Эта игра станет первой для днепропетровцев в самом престижном континентальном турнире. Возможность дебютировать в Лиге чемпионов они получили по итогам чемпионата украинской Премьер-лиги сезона 2013/14, где завоевали 2-е место.

Именно отсутствие опыта считает главной проблемой для своей команды тренер "Днепра" Мирон Маркевич. "Копенгаген часто играет в Лиге чемпионов, поэтому в этом плане они более опытнее. Постараемся показать хорошую игру, чтобы болельщики были довольны нашими действиями", - отметил наставник накануне на предматчевой пресс-конференции. Кроме того, тренер посетовал на то, что игра пройдет не на домашнем стадиона "Днепр-Арена" в Днепропетровске, а в Киеве: "Конечно, лучше было бы играть на своей арене, при своих болельщиках. Надеемся, что нас поддержат киевляне и болельщики из Днепропетровска. Много наших игроков играли на этой арене и за сборную, и против "Динамо". Мне бы хотелось верить, что никакого дискомфорта не будет". УЕФА перенес игру в Киев из Днепропетровска по соображениям безопасности.

В свою очередь, "Копенгаген" регулярно участвует в Лиге чемпионов. Так, например, в сезоне 2013/14 команда играла в основном турнире, где, правда, в группе В финишировала на последнем 4-м месте. Вместе с тем, на домашней арене команда сыграли вничью с итальянским "Ювентусом" из Турина - 1:1, а также обыграла турецкий "Галатасарай" из Стамбула (1:0), набрав 4 очка.

В предстоящей игре аналитики букмекерских контор фаворитом считают "Днепр". На победу украинского вице-чемпиона ставки принимаются с коэффициентом 1,7 к 1, в то время как на ничью - 3,8 к 1, а на победу "Копенгагена" - 5,7 к 1.

Игра "Днепр" - "Копенгаген" начнется в 19.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча.