Тренер сборной Украины по хоккею просит досрочно прекратить действие его контракта

В документе Назаров просит досрочно прекратить действие его контракта, сообщает пресс-служба ФХУ.

В частности, в заявлении говорится: "С согласия ХК "Донбасс" и Федерации хоккея Украины я принял предложение ХК "Барыс" (Астана, Казахстан) на работу в качестве главного тренера команды. Работа в клубе предполагает мою полную занятость, что не позволит должным образом выполнять обязанности главного тренера сборной. В связи с этим, прошу досрочно прекратить действие моего контракта с 1 августа 2014 года".

В ближайшие несколько часов президент Федерации Анатолий Брезвин определится по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, в июне Континентальная хоккейная лига и ХК "Донбасс" договорились о том, что команда берет "академический спортивный отпуск" сроком на 1 год и не будет участвовать в соревнованиях КХЛ в сезоне 2014/15. Вместе с тем, ХК "Донбасс" разрешил своим игрокам и тренерскому составу покинуть клуб сроком на 1 год и трудоустроиться в других командах КХЛ. Именно этим и воспользовался Назаров, который принял предложение другой команды КХЛ - казахстанского "Барыса".