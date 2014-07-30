В РФС на сутки отложили решение вопроса о принятии в чемпионат клубов из Крыма

Этот вопрос рассматривался на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 30 июля, сообщает ИТАР-ТАСС.

Член исполкома РФС, бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин заявил по этому поводу: "В четверг члены исполкома РФС будут голосовать по вопросу вступления крымских клубов в состав нашей федерации футбола. Мы попросим Виталия Мутко как члена Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), чтобы он позвонил президенту организации Йозефу Блаттеру и уведомил его, что решение будет принято. Крым - наша территория. К сожалению, Федерация футбола Украины не пошла с нами на контакт. У нас была идея собраться вместе и обсудить этот вопрос. Нет сомнений, что крымские клубы нужно принимать в наш состав. Санкции к нам могут быть, но они могут быть разными. Нужно работать".

Во втором дивизионе уже стартовали четыре зональных турнира, за исключением зоны "Юг", куда могут быть включены крымские клубы - "Жемчужина" (Ялта), СК ЧФ (Севастополь), СКИФ (Симферополь), "Ахтиар" (Севастополь) и "Океан" (Керчь). Старта в зоне "Юг" ожидают 18 клубов.

7 июня на конференции РФС члены союза собирались включить в его состав федерации футбола Крыма и Севастополя, а местным клубам разрешить участие во втором дивизионе чемпионата страны. Однако это решение в последний момент было отложено - в связи с рекомендациями ФИФА и УЕФА. Сделано это было для тщательного изучения юридической стороны вопроса, которое в итоге затянулось.

Как сообщал УНИАН, по окончании сезона 2013/14, выступавшие в украинской Премьер-лиге "Таврия" (Симферополь) и ФК "Севастополь" отказались от дальнейшего участия во внутриукраинских соревнованиях. Также от участия в соревнованиях отказались и крымские команды других лиг украинского футбола.