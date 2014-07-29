Тренер "Днепра" Маркевич призвал киевлян поддержать команду в матче Лиги чемпионов

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции.

В частности, Маркевич отметил: "Конечно, лучше было бы играть на своей арене, при своих болельщиках. Надеемся, что нас поддержат киевляне и болельщики из Днепропетровска. Много наших игроков играли на этой арене и за сборную, и против "Динамо". Мне бы хотелось верить, что никакого дискомфорта не будет".

Обсуждая команду-соперника Маркевич отметил: "Корнелиус – хороший нападающий. По левому флангу там неплохие ребята. Команда часто играет в Лиге чемпионов, поэтому в этом плане они более опытнее. Постараемся показать хорошую игру, чтобы болельщики были довольны нашими действиями".

Говоря же о прогнозах тренер подчеркнул: "Я ожидаю хорошую игру от своей команды. Нам хотелось бы победить, но… все решится в Копенгагене".

В пресс-конференции принял участие и игрок "Днепра" Сергей Политыло, также говоривший о наболевшем: "Надеемся, что киевляне придут нас поддержать и что приедут болельщики из Днепропетровска".

Как сообщал УНИАН, матч "Днепр" - "Копенгаген" в рамках квалификации Лиги чемпионов состоится 30 июля в Киеве на НСК "Олимпийский". УЕФА перенес игру в Киев из Днепропетровска по соображениям безопасности.