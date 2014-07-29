Милевский стал игроком хорватского "Хайдука"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Футболист будет официально представлен в пятницу, 1 августа, по возвращении команды из Казахстана", - говорится в официальном сообщении клуба.

Отметим, что в четверг, 31 июля, "Хайдук" сыграет первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Шахтером" из Караганды.

Артем Милевский на протяжении 11 лет - с 2002-го по 2013-й годы выступал в киевском "Динамо", являясь одним из лидеров команды. За это время он провел 178 игр, в которых забил 57 голов. Вместе с тем, игрок известен тем, что периодически нарушал дисциплину, злоупотребляя алкоголем и не следя за своим весом.

В 2013-м году Милевский непродолжительное время выступал в турецком "Газиантепспоре" (6 игр, 1 гол).