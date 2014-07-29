Сборная Украины по баскетболу проведет серию тренировок в Киеве накануне ЧМ

27 июля команда Майка Фрателло вернулась из Словении, где принимала участие в международном турнире, а уже 1 августа отправится на сбор в Литву, где проведет товарищеские матчи с командами Литвы и Австралии, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

В киевском Дворце спорта в эти дни тренируются 17 баскетболистов.

Главный тренер сборной Украины Майк Фрателло подвел итоги первого сбора: "Мы привезли много людей в тренировочный лагерь - 28 игроков. В течение первого сбора несколько игроков травмировалось. Когда ты едешь на такой турнир, как был у нас в Словении, и играешь 3 матча подряд, и у тебя так много игроков, то в первую очередь смотришь, как ребята играют. Ведь нам нужно было быстро решить - кого оставляем, с кем прощаемся. Поэтому привезти ребят на турнир и не выпустить их на площадку не имело никакого смысла. Мы дали всем шанс проявить себя в игре. Мы меняли игроков. В первом матче, во второй половине третьей четверти мы посадили основных игроков и дали другим возможность завершить игру. В матчах против Канады и Словении мы применяли различные комбинации. Это был хороший опыт для нас, ребята почувствовали вкус игры после семи дней тренировок одним коллективом. Сейчас у нас очередной длинный этап тренировок, мы будем работать над физической формой, уделять больше внимания защите и нападению".

Что касается игроков, которые отсутствуют, тренер заметил: "Саша Кольченко сейчас со своей семьей, у них семейные проблемы. Хоэль Боломбой травмировал колено в Южном и мы ждем заключение медиков. Нам уже сообщили, что нет серьезных структурных повреждений - это уже хорошие новости. При приземлении после падения Хоэль выбил колено. Врач с ним. Сегодня он не тренируется, мы звонили к его тренера из колледжа в США, к его родителям, рассказали о ситуации, потому что все волнуются. Сейчас Хоелю не разрешено тренироваться на паркете. Он занимается в воде, в бассейне, проходит медленную реабилитацию, но ему нельзя сейчас прыгать. Останется ли Хоэль в сборной? Теперь все будет зависеть от его родителей, тренера и, самое главное, врача. Если врач скажет, что нужно несколько дней, то он вернется в строй, если же пару недель - это неприемлемо, он не сможет набрать нужную форму для соревнований. Поэтому теперь все зависит от заключения врачей, которое мы ждем".

На турнире Pokal Adecco 2014 в Словении сборная Украины, которая постоянно эксперементировала с составом, проиграла все три матча - Грузии (62:70), Канаде (75:80, овертайм) и Словении (51:64).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по баскетболу-2014 состоится с 30 августа по 14 сентября в Испании. Сборная Украины впервые выступит на мировом первенстве. Это стало возможным благодаря успешному выступлению команды на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли итоговое 6-е место.