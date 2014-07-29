Европейская теннисная ассоциация отменила все турниры в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.

Раньше турниры были перенесены с весны на период августа-сентября, но теперь стало известно, что и в эти даты юношеские соревнования проводиться не будут.

"После дискуссий и анализа ситуации, сложившейся в Вашей стране, а также после консультаций с Департаментом международных отношений Швейцарии (именно здесь расположена штаб-квартира ЕТА) и независимым международным агентством по вопросам безопасности, мы вынуждены сообщить Вам, что в связи с опасной политической ситуацией в Вашей стране, все международные юношеские турниры, запланированные на август-сентябрь этого года, отменены", - говорится в официальном сообщении.

"Мы понимаем, что это значительная потеря для украинского тенниса, но не можем принять другого решения", - добавляют чиновники европейской федерации.

Соревнования под эгидой Европейской теннисной федерации "Кубок Антея" и "Наши дети" должны были пройти в августе 2014 г. в Киеве.