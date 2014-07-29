Защитник "Копенгагена" назвал Коноплянку "украинским Месси"
Правый защитник датского "Копенгагена" норвежский легионер Том Хогли перед отлетом на матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА против днепропетровского "Днепра" прокомментировал, как будет останавливать Евгения Коноплянку, которого считает "украинским Месси".
Об этом сообщает fcdnipro.com со ссылкой на официальный сайт датского клуба.
В частности, Хогли отметил: "Я с нетерпением жду матча против "Днепра". Там мне предстоит играть против большой звезды Евгения Коноплянки, который считается украинским Месси. Но меня это не страшит. Я уверен, что сумею остановить его, а Копенгаген добьется положительного результата в матче с Днепром. Хотя это будет очень не просто".
Лионель Месси - неоднократный обладатель приза лучшему футболисту Европы "Золотой мяч", является лидером национальной сборной Аргентины и испанской "Барселоны", выиграв на протяжении карьеры ряд самых престижных турниров на клубном уровне, а также став олимпийским чемпионом-2008 и серебряным призером ЧМ-2014 в составе сборной Аргентины.
Как сообщал УНИАН, матч "Днепр" - "Копенгаген" в рамках квалификации Лиги чемпионов состоится 30 июля в Киеве на НСК "Олимпийский". УЕФА перенес игру в Киев из Днепропетровска по соображениям безопасности.