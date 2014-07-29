Защитник "Копенгагена" назвал Коноплянку "украинским Месси"

Об этом сообщает fcdnipro.com со ссылкой на официальный сайт датского клуба.

В частности, Хогли отметил: "Я с нетерпением жду матча против "Днепра". Там мне предстоит играть против большой звезды Евгения Коноплянки, который считается украинским Месси. Но меня это не страшит. Я уверен, что сумею остановить его, а Копенгаген добьется положительного результата в матче с Днепром. Хотя это будет очень не просто".

Лионель Месси - неоднократный обладатель приза лучшему футболисту Европы "Золотой мяч", является лидером национальной сборной Аргентины и испанской "Барселоны", выиграв на протяжении карьеры ряд самых престижных турниров на клубном уровне, а также став олимпийским чемпионом-2008 и серебряным призером ЧМ-2014 в составе сборной Аргентины.

Как сообщал УНИАН, матч "Днепр" - "Копенгаген" в рамках квалификации Лиги чемпионов состоится 30 июля в Киеве на НСК "Олимпийский". УЕФА перенес игру в Киев из Днепропетровска по соображениям безопасности.