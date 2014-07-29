Определен состав сборной Украины на Юношеские Олимпийские игры

58 юных атлетов из 20 регионов Украины будут представлять нашу страну в 22 из 28 олимпийских видов спорта соревновательной программы, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В общем, На Играх ожидается более 3500 атлетов в возрасте 14-18 лет из более чем 200 стран мира.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Бадминтон - Сарсекенов Руслан (Николаевская обл.), Лесная Владислава (Харьковская); Бокс - Петров Виктор (Тернопольская-Хмельницкая), Гаджиев Рамиль (Одесская), Роберт Мартон (Львовская), Бондаренко Ангелина (Киев); Борьба - Елена Кремзер (Херсонская), Масик Алексей (Ровенская); Тяжелая атлетика - Фесак Евгений (Киевская), Зенченко София (Тернопольская); Велоспорт - Низицкий Владислав (Харьковская), Удод Ренат (Донецкая), Ткачева Дарья (Харьковская), Анжела Тетерич (Донецкая); Гребля академическая - Сарканич Алла (Киев), Галаган Дарья (Киев); Гребля на байдарках и каноэ - Чабан Богдан (Волынская), Лузан Людмила (Ивано-Франковская); Парусный спорт - Гуменко Екатерина (Одесская); Волейбол пляжный - Плотницкий Олег (Харьковская), Ковалев Илья (Ровенская); Гимнастика спортивная - Грико Владислав (Харьковская); Гимнастика художественная - Ханина Валерия (Киев); Дзюдо - Богдан Ядов (Киев), Дроздова Людмила (Одесская); Легкая атлетика - Качур Яна (Кировоградская), Джойс Коба (Винницкая), Дуц Мария (Ровенская), Левченко Юлия (Киев), Бабий Елизавета (Запорожская), Белякова Алена (Днепропетровск), Байрак Юлия (Днепропетровск), Сахно Виктория (Киевская), Малыхин Владислав (Киевская), Баранников Александр (Житомирская), Малосилов Александр (Донецкая), Валитов Рустам (Днепропетровска), Пискунов Глеб (Херсонская), Александр Козубский (Ровенская); Плавание - Романчук Михаил (Ровенская), Хлопцов Андрей (Киев), Ирина Главник (Киев), Малявина Анастасия (Харьковская); Стрельба из лука - Комар Антон (Ровенская), Олексюк Виктория (Черновицкая); Стрельба пулевая - Коростылев Павел (Львовская), Конарева Полина (Днепропетровск), Сухорукова Виктория (Донецк); Прыжки в воду - Ткаченко Филипп (Киев), Красношлык Анна (Луганск); Современное пятиборье - Кузнецов Антон (Луганска), Полищук Яна (Донецк); Теннис - Калинина Ангелина (Киев); Триатлон - Прийма София (Львовская); Тхэквондо - Вороновский Денис (Харьковская), Юрий Савенко (Одесская), Миюц Юлия (Запорожская); Фехтование - Бровко Инна (Киев).

Как сообщал УНИАН, II летние Юношеские Олимпийские игры-2014 с 16 по 28 августа примет китайский Нанкин.

Напомним, что на I летних Юношеских Олимпийских играх, которые проходили в Сингапуре-2010, украинцы в составе 55 спортсменов в 18 видах спорта завоевали 35 наград, 10 из которых золотые, 9 серебряных и 16 бронзовых и заняли 3-е общекомандное место.