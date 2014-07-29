Все легионеры-беглецы вернулись в "Шахтер"

Об этом сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин в своем Facebook.

"Сегодня к Клубу присоединились Коста, Дентиньо и Тейшейра", - написал он.

Напомним, шестеро игроков-легионеров "Шахтера" - один из Аргентины (Феррейра) и пятеро из Бразилии (Исмаили, Коста, Фред, Тейшейра, Дентиньо) - не вернулись в Украину после товарищеского матча с Лионом во французском Анси.

Главный тренер команды Мирча Луческу позже прокомментировал это событие. По его мнению, игроков соблазнил убежать футбольный агент Киа, который хотел сделать из них свободных агентов, чтобы заработать на этом денег.

Читайте также"Динамо" и "Шахтер" выиграли матчи первого тура Премьер-лигиЕще через несколько дней Ринат Ахметов заявил, что трое из беглецов уже вернулись в команду.

Напомним, в начале июля председатель аттестационного комитета ФФУ Игорь Гатауллин сообщил, что по его данным, "Шахтер" будет играть домашние матчи Лиги Чемпионов в Бухаресте.