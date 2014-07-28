"Металлист" будет проводить домашние матчи Премьер-лиги на своем стадионе в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба харьковского клуба.

В сообщении отмечается, что подписание договора стало возможным благодаря позиции начальника ГУ МВД Украины в Харьковской области Анатолия Дмитриева за предоставление гарантий безопасности при проведении матчей чемпионата Украины на стадионе «Металлист».

Касательно проведения матчей еврокубков на харьковской арене генеральный директор клуба Александр Нотченко заявил: "В данный момент клуб работает над решением этого вопроса. К сожалению, не всё зависит только от нас. На данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не дал разрешения на проведение матчей в нашем городе. Мы сделали официальное обращение к ГУ МВД о предоставлении гарантий безопасности, и, в случае положительного ответа, рассчитываем продолжить работу с УЕФА, дабы добиться от них разрешения на проведение домашних матчей Лиги Европы на своей арене".

Первый матч сезона 2014/15 на стадионе ОСК "Металлист" состоится 2 августа, когда харьковчане в центральном матче 2-го тура Премьер-лиги примут киевское "Динамо".